Pijany pozbawił prądu całej miejscowości. Tłumaczył się kłopotami osobistymi

Pijany 43-latek skończył swoją przejażdżkę na słupie energetycznym. Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w miejscowości Bronisin w woj. łódzkim. Jak informuje łódzka policja, pozbawił w ten sposób mieszkańców prądu na kilka godzin.

Gdy policjanci dotarli na miejsce zdarzenia zobaczyli wbitego w ogrodzenie citroena, na którym opierał się złamany słup. Obok pojazdu stało dwóch mężczyzn. Jeden z nich to był mieszkaniec miejscowości, który słysząc huk, zainteresował się tym, co się stało i przybiegł na miejsce.

Twierdził, że widział jak osoba, która przed momentem wysiadła z citroena, próbuje wsiąść do innego auta. Stwierdził, że go zatem przypilnuje do przyjazdu policji. Od innych kierowców natomiast miał się dowiedzieć, że przed zderzeniem ze słupem kierowca citroena jechał "wężykiem" z dużą prędkością.