Pijany kierowca zmiótł z chodnika 4 osoby. Pokazano nagranie

Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku, do którego doszło w niedzielę w Zwierzynie. Pijany 27-latek stracił panowanie nad kierownicą i szerokim łukiem wpadł w ludzi idących chodnikiem. Policja opublikowała dramatyczne nagranie ze zdarzenia.

Mężczyzna, który doprowadził do wypadku, spędził noc w areszcie. - Grozi mu poważny zarzut spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu. Kluczowa dla jego treści będzie opinia lekarska na temat stanu zdrowia osób poszkodowanych. Pewne jest, że straci prawo jazdy - powiedział w rozmowie z portalem polsatnews.pl Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 17:20 w pobliżu stacji kolejowej w Zwierzynie. 27-latek, wychodząc z zakretu, stracił panowanie nad kierownicą. Jego auto obróciło się i szerokim łukiem uderzyło w cztery osoby poruszające się po ulicy. Lubuska policja opublikowała nagranie, na którym widać przebieg dramatycznego zdarzenia.

Cztery osoby trafiły do szpitala. Wszystkie potrącone osoby doznały poważnych obrażeń, w tym licznych złamań. - Trzech 15-letnich chłopców zostało przetransportowanych do szpitala w Gorzowie, natomiast 43-letnia kobieta do placówki w Drezdenku - informował w niedzielę Kimet.