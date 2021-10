Pijana uciekała autem przed policją. Staranowała 3 samochody

Do zdarzenia doszło w sobotę około 23:00 w Mikołowie (woj. śląskie). Policjanci otrzymali wówczas zgłoszenie o dziwnie poruszającym się po mieście samochodzie bmw x5, co mogło wskazywać na nietrzeźwość kierującego. Funkcjonariusze szybko ustalili, gdzie dokładnie znajduje się pojazd ze zgłoszenia i postanowili zatrzymać go do kontroli drogowej.