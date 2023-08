"Pieseł" nie żyje. Odszedł po ciężkiej chorobie

Historia Cheemsa, znanego także jako "Pieseła", rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy to zdjęcie uśmiechniętego szczeniaka stało się viralem i przyczyniło się do narodzin internetowego fenomenu. W ciągu lat wizerunek Cheemsa (rasa Shiba) stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych obrazków w świecie memów. Jego charakterystyczny wygląd przyczyniły się do tego, że stał się on symbolem "internetowego humoru".