Pierwszy dzień szkoły. Elżbieta Witek na rozpoczęciu roku szkolnego we Włoszczowie. Apelowała do uczniów o szanowanie wartości

Pierwszy dzień szkoły. Elżbieta Witek w liceum we Włoszowie

1 września zainaugurowany został rok szkolny 2020/2021. Uczniowie wrócili do szkół po półrocznej przerwie. Placówki oświatowe zamknięto w marcu z powodu wybuchu epidemii koronawirusa. Była to jedna z pierwszych decyzji rządu, które miały ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa. Powrót do szkoły ma odbyć się na specjalnych warunkach bezpieczeństwa sanitarnego.

Pierwszy dzień szkoły. Elżbieta Witek zaapelowała do uczniów

Podczas przemówienia Elżbieta Witek zwróciła uwagę na to, by uczniowie znali i szanowali przeszłość Polski. - Szkoła jest miejscem, gdzie nauczyciele, wychowawcy te wartości przekazują. Bądźcie na nie otwarci, bo to są wartości uniwersalne, które powinny was prowadzić przez całe życie - mówiła Witek w trakcie wizyty w I Liceum Ogólnokształcącym we Włoszczowie, którą cytuje polskieradio24.pl powołując się na PAP.