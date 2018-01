Pierwsze zmiany w prawie łowieckim. "Odsuniemy polowania od zabudowań"

Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział pierwsze zmiany w prawie łowieckim. Jak dodał, jeszcze tego samego dnia przedstawi odpowiednie zmiany do projektów, które są już w Sejmie.

We wtorek minister Kowalczyk przedstawił w rozmowie w TVP1 kilka modyfikacji do projektów ustaw, które są już w Sejmie. Zapowiedział m.in., że podniesiona zostanie minimalna odległość od zabudowań, w której można polować.

- Organizacje społeczne oczekują że będzie to 500 m. Nie sądzę, żeby taka właśnie odległość została wprowadzona, bo wykluczy to niektóre tereny z polowań w ogóle - tłumaczył w rozmowie ze telewizją minister. - Wtedy nie zgodzą się na to rolnicy. Musimy gdzieś to wypośrodkować. To będzie taka propozycja, która rzeczywiście odsunie polowania od zabudowań, ale nie wykluczy całych obszarów - zaznaczył.