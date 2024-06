Pierwsze wnioski po wyborach do PE. "Wyborcy pokazali nam żółtą kartkę"

Niedzielny wynik umacnia w politykach KO przekonanie, że to oni powinni grać rolę hegemona, rozkładać akcenty w rządzie i rozliczać PiS. Nawet jeśli w ostatnich tygodniach Trzecia Droga i Nowa Lewica sugerowały, że to nie wystarczy i czas już przejść do kolejnego etapu władzy. Politycy PO w nieoficjalnych rozmowach podkreślają, że to Donald Tusk ma - ich zdaniem - lepszy słuch społeczny i oczekują, że wyniki dla mniejszych koalicjantów będą kubłem zimnej wody.