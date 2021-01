Pierwsza para wspiera WOŚP. Andrzej Duda przekazał przedmioty na licytację

Andrzej Duda z małżonką wpierają WOŚP

"Para Prezydencka, jak co roku, również i w tym włącza się w zbiórkę na rzecz potrzebujących w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W bieżącym roku na 29. Finał WOŚP Para przekazuje dwa pióra wieczne sygnowane podpisem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Jego Małżonki Pani Agaty Kornhauser-Dudy" - napisano w opisie aukcji.

"Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisuje takimi piórami ważne umowy i porozumienia międzynarodowe, jak również obdarowuje nimi prezydentów innych państw. Wykorzystanie elementów barw polskiej flagi jest wyrazem szacunku i przywiązania do polskiej tradycji, historii oraz polskich symboli narodowych" - czytamy w opisie licytacji.

Cena piór ofiarowanych przez parę prezydencką na rzecz WOŚP rośnie bardzo szybko. We wtorek wieczorem była już bliska 7 tys. złotych. Chętni na udział w licytacji mają na to szansę do 6 lutego.