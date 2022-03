Pierwsza dama Ukrainy podziękowała gdańskiemu lekarzowi za osobistą pomoc uchodźcom

Pierwsza dama Ukrainy podziękowała lekarzowi z Gdańska

We wpisie pierwszej damy pojawiła się informacja, że dzieci są transportowane z Zachodnioukraińskiego Specjalistycznego Centrum Medycznego dla Dzieci we Lwowie, gdzie przechodzą wstępne badania lekarskie i są leczone w celu ustabilizowania ostrych stanów chorobowych do ośrodków w Polsce, gdzie otrzymają niezbędną pomoc, diagnostykę oraz opiekę medyczną. "Stało się to możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta RP oraz prof. Piotra Czauderny" - napisała Ołena Zełenska.