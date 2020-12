Pierwsi polscy kierowcy jadący z Dover wjechali do Francji. Rząd wysyła pomoc

Ambasada RP w Londynie: Polscy kierowcy poddawani testom na COVID-19

Ambasada poinformowała, że testy u kierowców który utknęli w Dover trwają, ale część przetestowanych kierowców dotarła już do Francji i jest w drodze do domów. Placówka informowała, że dotychczas po brytyjskiej stronie kanału przeprowadzono 2347 testów. Trzy badania dały wynik pozytywny.

Jednocześnie ambasada przekazała apel brytyjskiego rządu do kierowców ciężarówek, którzy chcą przedostać się do Francji, by nie jechali już do Kent, a do Manston. Władze chcą w ten sposób rozładować olbrzymi ruch, który powstał po zamknięciu granic.