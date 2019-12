Pierniczki na Boże Narodzenie. Przepis na ostatnią chwilę

Korzenne pierniczki lokują się wysoko w rankingu ulubionych słodyczy na Boże Narodzenie. Poznaj nasz przepis na świąteczny przysmak. Tych pierniczków nie musisz wypiekać z dużym wyprzedzeniem. Zrób przyjemność swoim najbliższym.

Pierniczki na Wigilię – składniki: • 5 szklanek mąki • 3/4 kostki masła • 3 łyżki korzennej przyprawy do piernika • 1,5 szklanki cukru pudru • 1 jajko • 1 szklanka miodu • 1,5 łyżeczki sody • lukier biały lub kolorowy, perełki z lukru do dekoracji Możesz użyć mniej cukru pudru, jeśli chcesz, by ciastka były mniej kaloryczne.

Pierniczki na Wigilię – przygotowanie:

• Podgrzewaj masło w rondelku, na małym ogniu, aż się rozpuści.

• Dodawaj miód, cukier i korzenną przyprawę do piernika.

• Kontynuuj podgrzewanie, aż mieszanina stanie się jednolita. Nie powinna się zagotować.

• Poczekaj, aż mieszanina wystygnie.

• Przesiej mąkę z sodą za pomocą sitka.

• Do mąki z sodą dodaj jajko i roztopiony miód. Zagnieć wszystkie składniki, aż powstanie jednolita masa.

• Zawiń ciasto w folię spożywczą i włóż do lodówki na 6 do 8 godzin.

• Po wyjęciu z lodówki rozwałkuj ciasto, aż będzie bardzo cienkie.

• Wytnij ozdobne wzorki foremkami do pieczenia.

• Włóż ciastka do piekarnika na 8- 10 minut. Nastaw temperaturę na 160-180 stopni Celsjusza. Pierniczki powinny nabrać złotawej barwy, ale nie powinny się zarumienić. Miód może się skarmelizować, co wywołałoby gorzkawy posmak.

• Po wystygnięciu, jeśli chcesz, udekoruj pierniczki lukrem i perełkami.

Twoje pierniczki są gotowe!