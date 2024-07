Piekło w pociągu z Warszawy. Skandaliczny komentarz konduktora

Na dodatek, jak donosi pasażerka, w rozgrzanym pociągu z niedziałającą klimatyzacją nie można było nawet kupić sobie butelki wody. - Nie ma WARS-u ani nawet wózka. Gdy zapytałam, jak to możliwe na takiej długiej trasie, pan powiedział: "z Warszawy do Wrocławia to wcale nie jest taka długa trasa" - opowiada oburzona kobieta.