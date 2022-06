Piekło dzieci w DPS-ie. Przełożona sióstr prezentek zabiera głos

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poleciło wszystkim wojewodom w trybie natychmiastowym przeprowadzenie kontroli we wszystkich Domach Pomocy Społecznej w Polsce. - Potrzebujemy informacji, czy w innych ośrodkach nie dzieją się podobne rzeczy. Termin jest natychmiastowy, chcemy, żeby kontrola była szybka. Każdy przypadek musi zostać dokładnie zbadany, pod względem odpowiedzialności karnej oraz po to, by stworzyć mechanizmy, by do takich sytuacji nie dochodziło w przyszłości – deklaruje wiceminister Stanisław Szwed w rozmowie z WP.