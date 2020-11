Pfizer ma konkurencję. Rosjanie twierdzą, że ich szczepionka jest skuteczniejsza

Pfizer mniej skuteczny?

Rosjanie do badań nad skutecznością szczepionki zaangażowali 16 tys. ochotników. Według informacji przekazanych przez szefa Rosyjskiego Funduszu Inwestycyjnego Kirilla Dmitrieva, rosyjska szczepionka wykazuje aż 92 proc. skuteczności. - Dane pokazują, że mamy do czynienia z niezwykle skuteczną szczepionką - stwierdził cytowany przez Reutersa Dmitriev.

Należy jednak podkreślić, że w rosyjskim badaniu grupa ochotników biorących udział w testach, u której wykształciła się infekcja liczyła 20 osób, tymczasem w badaniu Pfizera zachorowały 94 osoby. Oznacza to, że badanie amerykańskiego koncernu jest bardziej miarodajne. Co więcej Pfizer zapewnia, że w celu potwierdzenia ogłoszonych wyników będzie kontynuował badania do momentu aż grupa zakażonych sięgnie 164 osób. Również Rosjanie zapewniają, że badania będą kontynuowane przez kolejne pół roku, po czym ich wyniki opublikowane podane zostaną do wiadomości publicznej.