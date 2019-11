Petycja ws. ofiary księdza pedofila w Sądzie Najwyższym

Do Sądu Najwyższego wpłynęła petycja w sprawie ofiary księdza pedofila. Podpisało się pod nią 5 tys. osób. Domagają się zmiany składu sędziowskiego, który w grudniu zajmie się kasacją kasację ws. zadośćuczynienia dla Katarzyny.

Zakon wypłacił już pieniądze. Romana B. wydalono ze stanu duchownego w 2017 r., jednak Towarzystwo Chrystusowe nie poczuwa się do odpowiedzialności za to, co spotkało kobietę. Dlatego zakon złożył do Sądu Najwyższego wniosek o kasację wyroku.