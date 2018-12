Petycja na stronach Białego Domu. Chcą odwołania Mosbacher

Na oficjalnym portalu Białego Domu pojawiła się petycja wzywająca do odwołania amerykańskiej ambasador w Polsce Georgette Mosbacher. Jeśli inicjatywa zbierze 100 tysięcy podpisów, Biały Dom będzie zobowiązany zająć stanowisko w sprawie.

Petycja została zamieszczona na platformie We the People, za pomocą której internauci mogą składać apele skierowane do administracji prezydenta USA w dowolnych sprawach.

- Mam świadomość, że skoro administracja prezydenta Trumpa wyraziła jednoznaczne poparcie dla Pani Ambasador Mosbacher to trudno oczekiwać, by nawet 100 tys. podpisów miało nagle to zmienić. Dla mnie ta inicjatywa ma przede wszystkim wymiar symboliczny - mówi Cudera. - Uważam że skoro polityczni przywódcy państwa polskiego nie potrafią szanować samych siebie, a co za tym idzie bronić interesów Polski i Polaków, to społeczeństwo musi w jakiś sposób zareagować. A skoro USA udostępnia demokratyczne narzędzie to grzechem byłoby nie skorzystać - dodaje.