Petru odpowiada Lubnauer. "Jestem wiernym ideom"

Pomiędzy Katarzyną Lubnauer a Ryszardem Petru trwa wymiana ciosów. Przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że były lider nie zostanie wiceprzewodniczącym, bo wykazał się nielojalnością. Ryszard Petru odpowiada, że lojalny jest, ale wobec idei, które towarzyszyły mu podczas zakładania partii.

Katarzyna Lubnauer ma ogłosić niedługo, kto zostanie jej zastępcą. Rozwiała jednocześnie wątpliwości, co do kandydatury Ryszarda Petru na to stanowisko. - Z jego ust padło ostatnio tyle słów o mnie i o Nowoczesnej, że nie byłby to dobry pomysł - stwierdziła.