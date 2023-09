Petru i Mentzen na jednej scenie. Starcie kandydatów w Poznaniu

- Zapraszam - rzucił Mentzen i na scenę wyszedł Petru. - Nie chce wam przeszkadzać, to jest wasze spotkanie, ale mam do pana Sławomira jedno pytanie - zaczął kandydat Trzeciej Drogi. - Czy jest pan za likwidacją ZUS-u? - zapytał lidera Konfederacji, który natychmiast odpowiedział: - Oczywiście, ZUS należy zlikwidować tak szybko, jak tylko będzie to możliwe.