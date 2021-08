Perseidy 2021. Kiedy oglądać wyjątkowe zjawisko? Noc spadających gwiazd już 12 sierpnia

Perseidy 2021. Noc spadających gwiazd

Jak wyjaśniają, to czas, kiedy Ziemia w swojej wędrówce dookoła Słońca trafia w grono kosmicznych odłamków. To Perseidy, drobiny, które są pozostałością po ostatnich odwiedzinach komety, która co 133 lata wraca w pobliże naszej gwiazdy.