Noc spadających gwiazd coraz bliżej. Kiedy, gdzie i jak oglądać perseidy?

Perseidy 2021 - jak oglądać?

To banalnie proste. Do obserwacji nie potrzeba lornetki ani teleskopu. Potrzebna jest za to dobra pogoda. Przede wszystkim niebo powinno być bezchmurne. Niewielkie zachmurzenie - bardzo cienka warstwa chmur - tylko ograniczy liczbę zjawisk, które dostrzeżemy, ale już grubsza warstwa chmur uniemożliwi śledzenie meteorów.