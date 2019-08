Perseidy 2019 – Kasprowy Wierch. Deszcz spadających gwiazd zaskoczył Polaków. Obejrzyj nagranie i sprawdź, kiedy można podziwiać to zjawisko

Perseidy 2019 – Kasprowy Wierch. Deszcz spadających gwiazd nad Kasprowym Wierchem zaskoczył Polaków. Chociaż apogeum deszczu meteorytów jest już za nami, to nagranie dowodzi, że nadal warto spoglądać w niebo.

Perseidy 2019 – Kasprowy Wierch

W tym roku maksimum roju Perseidów , czyli apogeum, wypadło w noc z 12 na 13 sierpnia. To zjawisko było wówczas szczególnie warte obserwacji, gdyż w atmosferze mogło się spalić nawet 150 meteorów . Widowisko, jakie podziwiały osoby przebywające w górach, jest dowodem na to, że apogeum to jednak nie jedyna pora, o której fani zjawisk astronomicznych powinni spojrzeć niebo. Sprzyjające warunki do obserwacji roju meteorytów występują z daleka od miejskich świateł. Niebo rozpoztarte nad Kasprowych Wierchem spełniło się w tej roli idealnie.

Perseidy – noc spadających gwiazd

że Perseidy są jednym z najbardziej regularnych rojów meteorytów, który znany jest także pod nazwą „łzy Świętego Wawrzyńca” (od 10 sierpnia, kiedy przypada rocznica jego męczeńskiej śmierci). Są pozostałością po kometach lub asteroidach w postaci małych ziarenek, lub okruchów, które wlatują w atmosferę ziemską z olbrzymią prędkością, rozgrzewają się do kilku tysięcy stopni C., a następnie gwałtownie spalają. To właśnie temu procesowi towarzyszy błysk przypominający ten typowy dla gwiazd. Chociaż meteoryty wpadają w atmosferę Ziemi przez cały rok, to właśnie 3-4 razy w roku to zjawisko szczególnie przybiera na sile.