Pensja dla pierwszej damy. Polacy zabrali głos

Prawie połowa Polaków jest przeciwna przyznawaniu wynagrodzenia dla małżonki prezydenta RP. Przeciwnego zdania jest 40 proc. badanych. Zdania na ten temat nie ma 11 proc. respondentów.

Co jakiś czas wraca kwestia przyznania pensji dla pierwszej damy. Zwolennicy rozwiązania argumentują, że małżonka prezydenta RP jest zmuszana do rezygnacji z pracy zawodowej. W zamian musi pełnić funkcje reprezentacyjne. Przeciwnicy przyznania uposażenia twierdzą z kolei, że stanowisko jest jedynie honorowe i nie wiążą go zdefiniowane obowiązki.