Pełny lockdown możliwy jeszcze w tym tygodniu. Premier czeka z podjęciem ostatecznej decyzji

To próg 20 tys. zakażonych dziennie, po którym już wcześniej lockdown rekomendował minister zdrowia Adam Niedzielski. - Eksperci i analitycy epidemiologiczni twierdzą, że powyżej 30 tys. zacznie się zapaść systemu zdrowia w kraju. Musimy zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Dochodzą do nas informacje, że wirus zmutował i teraz okres jego inkubacji nie wynosi 3 do 5 dni, ale w niektórych przypadkach 1 do 20 - słyszę z ust jednego z polityków zaznajomionych z tematem.