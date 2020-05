Pełnia Kwiatowego Księżyca 2020. Gdzie i kiedy można oglądać ostatni tegoroczny Superksiężyc?

Przed nami wyjątkowa okazja do podziwiania ostatniego Superksiężyca w 2020 roku. Już 7 maja czeka nas pełnia księżyca zwana Pełnią Kwiatowego Księżyca. Nocne niebo z wyjątkowo okazałym satelitą ziemskim będziemy mogli podziwiać do 9 maja.

Pełnia Kwiatowego Księżyca 2020. Czym jest Kwiatowy Księżyc?

Superksiężyc 2020. Ostatnia okazja w tym tygodniu

Rok 2020 był wyjątkowo przyjazny miłośnikom obserwacji nocnego nieba. Superksiężyc, czyli okres, kiedy nasz satelita jest najbliżej planety, przez co zdaje się "świecić" ok. 30 proc. jaśniej niż zwykle, zazwyczaj pojawia się jedynie raz w roku. W 2020 roku doszło do pewnej anomalii i Superksiężyc mogliśmy podziwiać aż trzykrotnie. Ostatnia okazja nadarza się właśnie dziś, 7 maja.