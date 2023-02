- To Stany Zjednoczone zapoczątkowały kryzys w Ukrainie i są największym czynnikiem go podsycającym. Nadal wysyłają na Ukrainę broń ciężką i szturmową, co tylko przedłuża i zaostrza konflikt. Zamiast zastanawiać się nad własnymi działaniami, Stany Zjednoczone sieją paranoję i wytykają palcem Chiny. Odrzucamy taki bezpodstawny szantaż i nie będziemy siedzieć bezczynnie i patrzeć, jak Stany Zjednoczone naruszają zgodne z prawem prawa i interesy chińskich firm - zirytowała się rzeczniczka.