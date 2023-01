Rewolucja w Chinach. Chodzi o posiadanie dzieci przez osoby stanu wolnego

Władze niektórych miast i prowincji zaczęły oferować zapomogi rodzinom posiadającym więcej niż jedno dziecko. Inne sięgają po bardziej kreatywne sposoby, na przykład urzędnicy w mieście Ningling w prowincji Henan zorganizowali w grudniu "szybkie randki" dla singli. Eksperci są jednak sceptyczni co do skuteczności takich zabiegów – podał dziennik "Financial Times".