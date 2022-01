Pegasusa w Polsce nie było? Poseł PiS "prostuje" słowa Kaczyńskiego

"Nie można tego potwierdzić". Andzel o słowach prezesa PiS

Poseł Andzel był pytany o system Pegasus przez dziennikarzy w środę na sejmowym korytarzu. - To państwo tak to nazywacie. Posiedzenie dotyczyło kontroli operacyjnej. To jest właściwe określenie. Nikt nie stwierdzi tego, co państwo medialnie używacie - oświadczył parlamentarzysta.