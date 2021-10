Pędziła, żeby ratować dzieci. Dostała policyjną eskortę

Do zdarzenia doszło w Malanowie w województwie wielkopolskim w środę 20 października. Policjanci zatrzymali do kontroli pędzącą kobietę. Cała roztrzęsiona wytłumaczyła, że dwójka jej dzieci została pokąsana przez osy i pilnie potrzebuje pomocy. Mundurowi podjęli natychmiastową decyzję o eskorcie do szpitala.