Pedofilia w Kościele. Nowy metropolita gdański zapowiedział "podjęcie kroków"

Nowy metropolita gdański w wywiadzie z PAP pytany był o plany związane z rozwiązywaniem przypadków pedofilii w Kościele. - Dziś nasza świadomość w zakresie pedofilii jest dużo większa, niż jeszcze kilka lat temu. W ostatnim czasie ten problem poruszany jest niemal na każdym Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski. Będę chciał go rozwiązać w archidiecezji gdańskiej - powiedział abp Wojda. - Przypadki pedofilii wśród duchownych, które miały miejsce w archidiecezji gdańskiej będę starał się rozwiązywać we współpracy ze Stolicą Apostolską - dodał.

Metropolita gdański: pedofilia jest zaprzeczeniem wiary w Boga

Metropolita gdański podkreślił, że zamierza aktywnie działać w zakresie walki z pedofilią. - Pedofilia jest zaprzeczeniem tego, czym jest miłość i wiara w Boga. Będę się z tym problemem mierzył, podejmując wszelkie możliwe kroki, by rozwiązywać te sprawy, by usunąć to zło z Kościoła, ponieważ jest to rzecz niedopuszczalna - powiedział abp Tadeusz Wojda.