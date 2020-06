Pedofilia w Kościele. "La Repubblica" opublikowała apel polskich katolików, jest reakcja Watykanu

Pedofilia w Kościele. Apel w dzienniku "La Repubblica"

W poniedziałek we włoskim dzienniku "La Repubblica" ukazało się apel grupy katolików z Polski do papieża Franciszka o "odbudowę" polskiego Kościoła, w którym doszło do przypadków pedofilii. Ukazał się w formie ogłoszenia płatnego w języku włoskim. Wcześniej w internecie w Polsce prowadzona była zbiórka na sfinansowanie publikacji. Jak informują organizatorzy, wzięło w niej udział 635 osób , wspierając również inicjatywę "Zranieni w Kościele".

W ogłoszeniu czytamy m. in. "Brak zdecydowanej reakcji kościelnej hierarchii wobec zawiadomień o karygodnych zachowaniach przypisywanych niektórym biskupom jest powodem publicznego zgorszenia i szkodzi dobru Kościoła. Rozbija Jego jedność, ponieważ dzieli nas na tych, którzy martwią się wizerunkiem instytucji i tych, którym leży na sercu dobro ofiar. Prosimy o interwencję Watykanu. Apelujemy do Ciebie, Ojcze Święty: Naprawmy rany!"

- Ojciec Święty został poinformowany o apelu i modli się za tych, którzy go wystosowali. Cały Kościół musi zrobić wszystko, co w jego mocy, aby były stosowane normy kanoniczne, przypadki nadużyć zostały wykryte, a winni tych poważnych przestępstw zostali ukarani - mówił Matteo Bruni, dyr. biura prasowego Stolicy Apostolskiej w wypowiedzi, którą cytuje Vatican News.

Pedofilia w Kościele. Apel odnotowała światowa prasa

Apel polskich wiernych odnotowały największe tytuły prasowe na całym świecie. "The New York Times" opublikował artykuł pod tytułem "Polska grupa prosi papieża o podjęcie działań przeciw zatuszowanym nadużyciom seksualnym". Również za agencją Associated Press tekst w tej sprawie zamieścił również "The Washington Post". Prasa amerykańska piszę o sprawie bp. kaliskiego Edwarda Janiaka, który obwiniany jest o tuszowanie pedofilii w swojej diecezji. Papież Franciszek nakazał mu opuścić swoją diecezję, a do jej administrowania skierował tam metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia. Stało się to jeszcze przed publikacją apelu w dzienniku "La Repubblica".