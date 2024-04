Pedofil uciekał od kraju do kraju. Wpadł w końcu w Trójmieście

Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim wydał za nim list gończy do odbycia kary półtora roku więzienia w związku z naruszeniem paragrafu 3. art. 199. kodeksu karnego, który stanowi: "Karze od 3 miesięcy do 5 lat podlega, kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w zamian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy".