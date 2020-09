Pedofil, którego ułaskawił Andrzej Duda siedział trzy razy w więzieniu. Potem pouczał prezydenta

Po raz pierwszy miał siedzieć w więzieniu w 2006 roku. Powodem odsiadki było niepłacenie alimentów na dzieci z pierwszego związku. Drugi raz do więzienia poszedł za przemoc wobec konkubiny oraz długotrwałe i wielokrotne molestowanie córeczki (2011-2015). Potem miał zostać skazany za złamanie zakazu zbliżania się do konkubiny i córki (marzec 2017 - marzec 2018). Ostatnią karę chciał odbyć w dozorze elektrycznym, ale sąd się na to nie zgodził.

Ułaskawienie pedofila. "Normalna rodzina tworzy normalne i silne państwo"

Trzy miesiące po wyjściu zza krat, pedofil napisał do prezydenta Andrzeja Dudy wniosek o ułaskawienie, w którym pouczał prezydenta. Stwierdził w nim, że Andrzej Duda, jako prezydent, a przede wszystkim mąż i ojciec, rozumie chęć bycia normalną rodziną. "Wyrok sądu nam tego zabrania. Zabrania bycia normalną rodziną. A przecież to właśnie rodziny tworzą państwo. Silne normalne rodziny tworzą silne normalne państwo" - pisał do prezydenta we wniosku opublikowanym przez "Fakt".