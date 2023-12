Pawłowicz grzmi. "Polacy! Coście zrobili"

Jak zapowiedział Czyż, od czwartku "Wiadomości" mają prezentować "fotografie świata i dnia, ze wszystkim, co przyniesie". - Fotografie, a nie obraz. Bo to nie jest to samo. Obraz w tych studiach malowano przez osiem lat, wyłącznie starannie dobranymi barwami. Zapewniam, że to się właśnie kończy. Zamiast propagandowej zupy, chcemy państwu zaproponować czystą wodę. Nie dlatego, że jest szlachetna, ale dlatego, że nie niesie żadnych nachalnych smaków. Obiecuję państwu, że od teraz to się zaczyna. Dziś nie będzie "Wiadomości", ale jutro podamy państwu informacyjny program Telewizji Polskiej - zakończył Czyż.