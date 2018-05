Pawłowicz do Biedronia. "Niech pan nie udaje kobiety"

Rzadko się zdarza, by dochodziło do bezpośrednich konfrontacji pomiędzy politykami z różnych ugrupowań politycznych. Tym razem Krystyna Pawłowicz postanowiła odnieść się do wpisu Roberta Biedronia. I zrobiła to w typowym dla siebie stylu.

Pawłowicz skomentowała wpis Biedronia (PAP)

Prezydent Słupska opublikował na łamach portalu natemat.pl felieton, w którym nawołuje do tego, by częściej przedstawiać historię Polski z perspektywy kobiet. "Refleksji brakuje nam pisząc historię z pozycji silnych, bo rzadko dostrzegamy wtedy wykluczonych, uciśnionych, mniejszości i kobiety. Niestety, tak pisana jest historia Polski" - czytamy w tekście Roberta Biedronia.

Polityk opublikował felieton na swoim profilu na Twitterze. "Pora przestać pisać polską historię z perspektywy królów i mężczyzn. Trzeba dopisać do niej fragmenty, który dostrzegają zwykłych ludzi i kobiety!" - dodał w opisie, pytając jednocześnie czytelników o opinię w tej sprawie.

Z tej okazji skorzystała Krystyna Pawłowicz, dodając wymowny wpis. "Niech pan nie udaje kobiety. Nasze szczęście, że nie ma pan żadnej władzy nad polską historią i nie zmieni jej, ani wielkich polskich mężczyzn - odważnych, walecznych władców, którzy budowali wielkość Polski - w męskie, genderowe ofiary w rurkach i różowych tenisówkach" - skwitowała posłanka PiS.

