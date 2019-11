Pawłowice. Pożar w kopalni Pniówek. Ewakuowano 53 górników

W wyniku samozagrzania się węgla doszło do pożaru w kopalni Pniówek w Pawłowicach. Cała załoga została wycofana z rejonu zagrożenia. Nikomu nic się nie stało.

Do zdarzenia doszło w środę o godz. 22:47 w kopalni Pniówek w Pawłowicach (woj. śląskie), która należy do Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Na poziomie tysiąca metrów w wyniku samozagrzania się węgla doszło do pożaru endogenicznego - podaje portal tuzory.pl.