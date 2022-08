Pawilon ogrodowy zaatakował uczestniczki festiwalu. Nagranie z wichury to hit sieci

Nagranie z przypadkowego momentem "ataku" szybko podbiło sieć, bawiąc internautów. Użytkownicy TikToka byli pod wrażeniem tego, co niewielki wiatr jest w stanie zrobić z pozoru stabilną konstrukcją. Większość internautów potraktowała nagranie z przymrużeniem oka. Pojawiały się jednak komentarze zwracające uwagę na to, że "to mogło komuś zrobić krzywdę". "Dlaczego nie złapaliście go, kiedy wrócił", "wystarczyło go złapać i przymocować" – komentowali inni internauci.