Paweł Wojtunik stanie przed komisją ds. Amber Gold. Wiemy, kiedy zeznawać będzie były szef CBA

24 stycznia były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie tłumaczyć się przed komisją śledczą - wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. Zaraz po nim zostanie przesłuchany kolejny świadek. Będzie to były dyrektor Delegatury CBA w Gdańsku Jerzy Stankiewicz.

Paweł Wojtunik kierował CBA od października 2009 roku do 1 grudnia 2015 roku.

Z kolei chwilę po nim przed komisja stanie Jerzy Stankiewicz. To były dyrektor Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Komisja już bez Marka Suskiego. Nie będzie kolejnej "Carycy"

Wiadomo, że Wojtunika i Stankiewicza nie przesłucha już Marek Suski. Został on bowiem szefem gabinetu politycznego Mateusza Morawieckiego. - Mam nadzieję, że swoją pracą będą mógł przysłużyć się do tego, aby w naszej Ojczyźnie było lepiej - powiedział polityk. Przypominamy, czym do tej pory zasłynął.