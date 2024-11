Paweł S. nie będzie świadkiem koronnym? "Nie ma tyle do zaoferowania"

Mimo to pojawiły się spekulacje, że decyzja Pawła S. związana z rezygnacją z dwóch adwokatów kojarzonych z PiS miałaby się wiązać z tym, że będzie on "bardziej skłonny do współpracy" z prokuraturą. Jak jednak przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" jeden z prawników zaangażowanych w sprawę: - Tematu dużego świadka koronnego nie ma, bo on nie ma aż tyle do zaoferowania. Cały czas w grze jest jednak art. 60 (tzw. mały świadek koronny - red.).