Paweł Piekarczyk nazwał Władysława Bartoszewskiego "bydlakiem". Do sądu trafił pozew przeciwko muzykowi

Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew przeciwko Pawłowi Piekarczykowi, który w listopadzie 2018 roku na antenie radiowej “Trójki” nazwał nieżyjącego prof. Władysława Bartoszewskiego bydlakiem. Informację o złożeniu pozwu przeciwko muzykowi potwierdziła Fundacja Instytut im. Władysława Bartoszewskiego.



Paweł Piekarczyk nazwał Władysława Bartoszewskiego “bydlakiem”

7 listopada na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia miała miejsce audycja “Trójka na poważnie”. Wtedy to rozmawiano z Leszkiem Czajkowskim i Pawłem Piekarczykiem. Program miał dotyczyć ich płyty “Nieugięci i niepokorni 1914-1921”. Poruszono temat o tzw. “pedagogice wstydu”. Piekarczyk powiedział: - Mam wrażenie, że różni ludzie uważają, że nie należy łączyć ze sobą różnych rzeczy, łączyć polityki z moralnością, historii z logicznym myśleniem, nie należy wyciągać wniosków z tego, co się kiedyś działo. Dlatego, jeśli ktoś mi mówi, że nie trzeba mówić o "pedagogice wstydu", to rzeczywiście fajnie byłoby nie mówić, ale ona jest. Jeśli została ona stworzona. Jakiś bydlak powiedział o tym, że Polska to jest brzydka panna, która nie może znaleźć sobie męża.