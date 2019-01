Paweł Kukiz zawiedziony taśmami z Kaczyńskim. "Miał być 'wielki wstrząs'"

"Myślałem, że przeczytam dziś co najmniej o jakiejś supertajnej, nocnej korespondencji między Prezesem a Putinem" - napisał rozczarowany Paweł Kukiz. Polityk uważa, że wtorkowe rewelacje związane z taśmami Jarosława Kaczyńskiego to "totalny zawód".

"Myślałem, że przeczytam dziś co najmniej o jakiejś supertajnej, nocnej korespondencji między Prezesem a Putinem, utrzymanej w klimacie moich piątkowych tweetów, nawet kupiłem 'Wyborczą'" - zaznaczył we wpisie, nawiązując do swoich wulgarnych wpisów z października, za które później przeprosił.