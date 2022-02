Paweł Kukiz za przyspieszeniem wyborów. Ale jest jeden problem

- Nie wzięto pod uwagę konsultacji społecznych, w tym roku będziemy żyli na krawędzi, nawet księgowi nie wiedzą co robić - powiedział poseł Nowej Lewicy, Krzysztof Gawkowski, a Władysław Teofil Bartoszewski z PSL skrytykował Polski Ład, mówiąc "700 stron jest do wyrzucenia do kosza". "W Polskim Ładzie jest więcej filozofii niż praktyki" - podsumował Paweł Kukiz.