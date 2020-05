Paweł Kukiz krytykuje Jarosława Kaczyńskiego i Łukasz Szumowskiego. "Naczelnik chciał mnie wykończyć"

- Robię wszystko, co mogę, by uratować państwo przed autorytaryzmem i przed nowym Jaruzelskim, którym jest Kaczyński - powiedział Paweł Kukiz w programie "Express Biedrzyckiej".

Paweł Kukiz przyznał, że chciał zmienić polski system partyjny działając bez struktur partyjnych. Stwierdził, że jest to jednak niemożliwe. Ma dość działania, jak powiedział, w stylu Matki Teresy z Kalkuty. - Przez 4 lata działałem jak Matka Teresa z Kalkuty, nie pobierałem żadnych pieniędzy, a ludzie mieli to w nosie i traktowali nie jak coś fajnego, tylko jak frajerstwo - powiedział lider Kukiz'15.

Jak tłumaczył: - Żyjemy w państwie, które ma tak rozbałaganiony i nieczytelny ustrój i prawo, że partia władzy może robić, co jej się żywnie podoba. Sam fakt zamieszania z wyborami prezydenckimi - takiej sytuacji nie przewidziała konstytucja, więc jesteśmy w próżni prawnej. Dyskutujemy my, politycy, dziennikarze, eksperci. A nagle wychodzi naczelnik państwa i mówi, kiedy mają być wybory. Jakby uznał, że mają być 4 listopada przyszłego roku, to też by były. I nic mu pani nie zrobi, bo taki jest ustrój.