Paweł Kukiz gościem programu "Tłit"

Co dziś w programie? Zaczniemy od kontrowersyjnego Funduszu Wsparcia Kultury, w ramach którego rozdysponowano 400 milionów złotych, by pomóc szeroko rozumianym instytucjom kultury. Oprócz teatrów czy filharmonii środki przyznano również artystom, którzy prowadzą własne firmy. Na liście beneficjentów znalazły się takie nazwiska jak Kamil Bednarek, Paweł Golec (jako Golec Fabryka), zespół Bayer Full czy Radek Liszewski. W środowisku zaczęła się burza, a Piotr Gliński wstrzymał wypłaty. Media zalały oświadczenie gwiazd, które zaczęły tłumaczyć się z obecności na liście. Z drugiej strony zaczęli wypowiadać się ci, którzy z jakiś powodów zostali pominięci lub nie starali się o pieniądze z funduszu. Co na ten temat sądzi Paweł Kukiz? Jaka była jego pierwsza reakcja jak zobaczył listę beneficjentów?