Paweł Adamowicz dźgnięty nożem na scenie WOŚP. Prezydent Gdańska jest w ciężkim stanie

Prezydent Gdańska jest operowany. Napastnik, który wbiegł na scenę podczas 27. Finału WOŚP w Gdańsku, dźgnął go ostrym narzędziem. Nieoficjalnie wiadomo, że Paweł Adamowicz otrzymał kilka ciosów i ma przebitą aortę.

Co się stało? O godz. 19:55 27-letni mieszkaniec Gdańska wszedł na scenę przed światełkiem do nieba WOŚP. Jak udało mu się tam dostać? Miał mieć przy sobie plakietkę "media". Reporter WP ustalił, że w miejscu finału WOŚP w Gdańsku, w przestrzeni, w której stała scena, nie było kontroli plecaków. Mężczyzna dźgnął Adamowicza nożem, miał mu zadać kilka ciosów nożem. Prezydent po tym, jak został ugodzony, przyklęknął na scenie. Z nieoficjalnych informacji Radia Gdańsk wynika, że prezydent Gdańska ma przebitą aortę.

Komentarze

- Jetem smutna i przerażona tym, co się dzieje. Mieszkamy w niebezpiecznym państwie, gdzie nas dzielą na grupy. Miałam nie jechać do domu, ale odwołałam spotkanie i pojadę do Gdańska. Jestem zszokowana, ze mogło dojść do takiej sytuacji. Paweł, jestem z tobą. Wracaj do zdrowia - powiedziała w rozmowie z WP Henryka Krzywonos.