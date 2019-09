Patryk Vega i jego "Polityka" w ogniu krytyki. Karolina Korwin-Piotrowska: już nawet Botoks był lepszy

Karolina Korwin-Piotrowska nie miała litości dla najnowszego filmu Patryka Vegi "Polityka". Dziennikarka nie szczędziła gorzkich słów krytyki zarówno produkcji, jak i samemu reżyserowi. - Przegrał z samym sobą i swoim ego – czytamy na Facebooku Korwin-Piotrowskiej.

Zdaniem dziennikarki Vega nie ujawnia w swoim filmie niczego, czego wcześniej byśmy nie wiedzieli. - Wszystko już widzieliśmy, w telewizji, w sieci, na memach i na kwejku, niczego nowego się dowiemy. […] Politycy to kretyni, ludzie bez moralności, to wiemy, wiemy, że kłamią, są głupi i żądni władzy – dodaje.

"Jarosław Kaczyński powinien dać Vedze medal"

Film Patryka Vegi "Polityka" wszedł na ekrany kin w środę 4 września i od tej pory jest głośno komentowany. Zdecydowana większość opinii zawiera wiele słów krytycznych. Produkcja nie została najlepiej przyjęta nie tylko przez środowisko medialne, ale również przez samych widzów. Do czwartku, do godziny 20 film w serwisie Filmweb oceniło go 3 900 osób. Średnia ocen wynosiła wtedy zaledwie 3,6 w skali 1-10, gdzie 10 to najwyższa ocena.