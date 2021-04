Patryk Jaki gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem programu jest europoseł PiS Patryk Jaki.

Co dziś w programie? Trybunał Konstytucyjny ogłosił w czwartek, że przepis, pozwalający pełnić obowiązki Rzecznikowi Praw Obywatelskich po zakończeniu kadencji, do czasu objęcia stanowiska przez jego następcę, jest niekonstytucyjny.

- Ten wyrok jest o tym, czy w Polsce dalej będziemy mieć dostęp do niezależnego RPO - powiedział Adam Bodnar, komentując wyrok. - Myślę, że scenariusz w tej sytuacji jest dość przewidywalny i nic, a w szczególności przebieg rozprawy, nie wskazuje na to, żeby wyrok miał być inny - dodał. Według Bodnara uchwalenie nowej ustawy doprowadzi do "wprowadzenia kogoś, kto będzie kimś w rodzaju komisarza, a nie Rzecznika Praw Obywatelskich". - Z punktu widzenia niezależności tej instytucji, nie jest to najlepsze - przestrzegł.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. kadencji RPO skomentowała po południu w programie "Newsroom" WP prof. Ewa Łętowska. - Jaki ma to skutek? Teraz będzie prawdopodobnie inicjatywa ustawodawcza, która wykreuje nową instytucję - p.o. RPO - zauważyła profesor. - I ówże pełniący obowiązki wstąpi w miejsce prawidłowo wybranego RPO, w stosunku do którego orzeczono, że jego prorogacja jest niekonstytucyjna - wskazała. Jej zdaniem, takie założenie przyjęto od samego początku. - To jest lewą ręką do prawego ucha, ale zamiar był jasny: chodziło o obejście zasady konstytucyjnej mówiącej o tym, że wybór nowego rzecznika następuje za zgodą Senatu - doprecyzowała prof. Łętowska.

"Na Nowogrodzkiej rozważany jest sensacyjny wariant zatwierdzenia unijnego Funduszu Odbudowy z pominięciem Sejmu" - donosił w tym tygodniu Onet. Ten wariant to tzw. mała ratyfikacja. W takim przypadku dokumenty rząd przekazałby bezpośrednio prezydentowi z ominięciem Sejmu, a prezydent ratyfikowałby unijną umowę.

- Nie byliśmy w tej sprawie konsultowani. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest w ogóle informacja prawdziwa. To pod rozwagę prawników, czy to jest w ogóle prawnie dopuszczalne. Na pierwszy rzut okaz wygląda, że byłby to ryzykowny scenariusz - komentował w środę w programie "Tłit" wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie). Podkreślił, że mała ratyfikacja byłaby "sprzeczna z duchem Zjednoczonej Prawicy". - Jesteśmy za tym i będziemy namawiać kolegów z Solidarnej Polski, żeby wspólnie z całą Zjednoczoną Prawicą poprzeć ten projekt - powiedział Ociepa. Co na to Patryk Jaki?