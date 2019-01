Paszporty "Polityki" mocno polityczne. Uszczypliwości wobec Glińskiego i Szydło

Zakończyła się gala Paszportów "Polityki". Podczas wydarzenia, którego organizatorzy stawiają sobie za cel docenienie polskiej kultury, nie obyło się bez politycznych aluzji. Dostało się m.in. ministrowi Piotrowi Glińskiemu i byłej premier Beacie Szydło.

- Nie możemy powitać ministra kultury – zaznaczył podczas rozpoczęcia gali redaktor naczelny "Polityki" Jerzy Baczyński. I dodał, że "go nie ma". Wyraził jednak nadzieję, że za rok w styczniu 2020 r. "będziemy mieć już ministra kultury". Współprowadząca galę Grażyna Torbicka skomentowała to słowami: "takie czasy".

Podobnego zwrotu użyła, informując o przeniesieniu wydarzenia z Teatru Wielkiego-Opery Narodowej do Teatru Polskiego. Gdy mówiła o wyróżnionych laureatach, dodała że "im się to po prostu należało", nawiązując do sejmowej wypowiedzi Beaty Szydło dotyczącej nagród w rządzie.