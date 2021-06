Paszport covidowy. Rada UE zmienia zalecenia. Będzie "hamulec bezpieczeństwa"

Mimo wprowadzenia w życie nowych zaleceń, Rada UE zachęca rządy krajów członkowskich UE, by apelowały do swoich obywateli o powstrzymanie się od podróży, jeśli nie są one konieczne. W nowych zasadach przewidziano mechanizm "hamulca bezpieczeństwa", dzięki któremu można przywrócić ograniczenia dla osób zaszczepionych i ozdrowiałych, jeśli sytuacja epidemiczna w jakimś regionie UE ulegnie gwałtownemu pogorszeniu.