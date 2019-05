Pastor i 200 wiernych kupili market w Tczewie. Teraz będzie tu kościół

Do niedawna był tu supermarket Piotr i Paweł, sklepy z odzieżą i materiałami budowlanymi. Wkrótce zamontują na dachu krzyż, a w każdą niedzielę będą modlić się, czytać Biblię i dyskutować o Bogu, popijając kawę.



Nie udał się biznes, będzie kościół

Pierwsza taka transakcja?

Zamiana centrum handlowego na kościół to prawdopodobnie pierwsza taka transakcja na polskim rynku nieruchomości. Do tej pory bywało raczej odwrotnie. To nieruchomości sakralne zyskiwały nowy, już komercyjny charakter. W Krakowie w byłym klasztorze sióstr Koletek powstały apartamentowiec Angel Wawel. W 2015 roku największy z apartamentów był do kupienia za oszałamiającą kwotę 21 mln zł.