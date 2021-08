Pasażer samolotu przyklejony do siedzenia taśmą klejącą. Na lotnisku czekała policja

Agresywna kobieta spacyfikowana taśmą klejącą

To nie pierwszy raz w ostatnim czasie, kiedy na pokładzie samolotu w Stanach Zjednoczonych spacyfikowano pasażera taśmą klejącą. W połowie lipca podczas lotu z Charlotte do Dallas jedna z pasażerek przeżyła załamanie psychiczne. Próbowała otworzyć drzwi maszyny, zaatakowała stewardesy, próbowała wejść do kabiny pilotów.